2020-03-10T17:27:19+03:00
Общество

Классный руководитель одной из школ в Удмуртии требовала деньги с родителей учеников

Проверку проводила прокуратура республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Классный руководитель школы №10 Воткинска (Удмуртия) требовала с родителей учеников деньги на развитие школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура проводила проверку по обращению одного из родителей. Установлено, что классный руководитель написала сообщение в соцсети родителям, чтобы они обязательно сдали деньги на развитие школы, в том числе путем перевода средств на личную банковскую карту.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес директора и главы Воткинска внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, классный руководитель привлечена к административной ответственности по статье «самоуправство», - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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