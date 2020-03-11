Водителей проверили на алкоголь в Удмуртии
69 пьяных водителей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции за минувшие выходные. В Удмуртии прошли массовые проверки на трезвость, сообщается в пресс-службе регионального управления МВД.
- За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность, - напомнили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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