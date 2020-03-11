Отца и сына из Удмуртии осудили за браконьерство

11 Март 2020 2020-03-11T10:44:21+03:00

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Районный суд Удмуртии вынес приговор в отношении отца и сына за браконьерство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 1 декабря 2019 года, не имея разрешения, они охотились на лося с собаками и застрелили его в Сюмсинском лесничестве. Ущерб составил 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Мужчины были задержаны инспекторами по охране природы. Несмотря на отрицание вины, суд признал их виновными. И назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и на три года условно с испытательным сроком три года. А также суд лишил права мужчин заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, на три года.

При этом с них взыскан причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU