Временно нет движения трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске
11 марта около 10:00 в Ижевске на участке от улицы Тимирязева до Буммаша нет движения трамваев №2, 5, 7, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано: № 2 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - ул. Промышленная.
№5 маршрут: ул. Огнеупорная - ул. К. Маркса - Центр - ул. Ленина - Восточный поселок - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.
№7 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
№9 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на участке сошел с рельсов трамвай.
- 10 лет Октября, не доезжая остановки Чехова, в сторону «Италмаса» трамвай сошел с рельсов. Собирается пробка.
- 10 ЛО Чехова в сторону автозавода пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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