Временно нет движения трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске

11 Март 2020 2020-03-11T10:49:20+03:00

Очевидцы сообщают, что один из трамваев сошел с рельсов

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11 марта около 10:00 в Ижевске на участке от улицы Тимирязева до Буммаша нет движения трамваев №2, 5, 7, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано: № 2 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - ул. Промышленная.

№5 маршрут: ул. Огнеупорная - ул. К. Маркса - Центр - ул. Ленина - Восточный поселок - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.

№7 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

№9 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на участке сошел с рельсов трамвай.

- 10 лет Октября, не доезжая остановки Чехова, в сторону «Италмаса» трамвай сошел с рельсов. Собирается пробка.

- 10 ЛО Чехова в сторону автозавода пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU