До 10 лет лишения свободы грозит ижевчанину за разбойное нападение
Полицейские Ижевска выявили факт разбойного нападения на 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что 47-летний ижевчанин, сын потерпевшей, угрожал ножом матери и требовал деньги. Женщина не обращалась в полицию, преступление было выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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