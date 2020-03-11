До 10 лет лишения свободы грозит ижевчанину за разбойное нападение

11 Март 2020 2020-03-11T10:50:35+03:00

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Полицейские Ижевска выявили факт разбойного нападения на 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что 47-летний ижевчанин, сын потерпевшей, угрожал ножом матери и требовал деньги. Женщина не обращалась в полицию, преступление было выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU