«Мы расстались 8 лет назад»: уроженец Ижевска ищет возлюбленную

11 Март 2020 2020-03-11T12:28:17+03:00

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Уроженец Ижевска Руслан Гайнутдинов живет в Татарстане имеет свое дело и, казалось бы, должен быть счастлив. Но вот уже 8 лет молодой человек разыскивает свою любовь. Необычную историю у героя узнала «Комсомолка».

8 лет назад Руслан вынужден был переехать в Татарстан, его любимая девушка Светлана Холмогорова не поехала с ним, и они расстались.

- Мы очень любили друг друга. В Татарстане я устроил свою жизнь, устоялся, открыл свою фабрику и теперь стоя на ногах, хотел бы её найти и многое рассказать, обнять, почувствовать запах, узнать, как живёт, - рассказывает герой.

Руслан как и прежде любит Светлану и твердо решил, если найдет любимую, сразу женится.

Фото: Яндекс карты

- Фамилия сейчас может быть и другой, все-таки она могла счастливо выйти замуж. Волосы у нее были темные, средней длины. Большие очень красивые глаза. На момент моего переезда ей было примерно 25 лет. Она невысокая, худенькая. Осталось фото дома на улице Ленина, где Светлана жила на тот момент, - делится молодой человек.

Если вы знакомы со Светланой и можете помочь Руслану в поисках, можно позвонить на номер 89178696196 (Руслан) или написать сюда. Мужчина свободен и мечтает о встрече со своей возлюбленной.

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ИСТОЧНИК KP.RU