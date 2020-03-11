2020-03-11T13:04:19+03:00
Происшествия

Более 670 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки

Неизвестный сообщил девушке, что с ее карты пытаются снять деньги
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

29-летняя ижевчанка обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что с ее счета пытаются снять деньги, и чтобы сохранить средства нужно установить специальную программу. Что девушка и сделала, тем самым предоставив доступ к своим персональным данным. Поле этого мужчина рассказал, что кто-то оформил на имя девушки кредит и сейчас пытается снять их. Девушке нужно было снять деньги и перевести их на «безопасный» счет, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшая перевела мошенникам 314 тысяч рублей, после этого мужчина вновь позвонил и сообщил, что мошенники до сих пор пытаются похитить деньги. Так девушка перевела на «безопасный» счет еще 330 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кофе «Кораблик».

Продолжается регистрация участников на 4 забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Успейте принять участие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из 25 аптек Ижевска медицинские маски оказались только в пяти
Специалисты устраняют повреждение водопровода на улице Гагарина в Ижевске
Ижевчанку, вернувшуюся из Италии в Ижевск, поместили на карантин
Более 670 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки
«Мы расстались 8 лет назад»: уроженец Ижевска ищет возлюбленную
Две женщины получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
«Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кафе «Кораблик»
Житель Удмуртии выиграл соревнования по северной ходьбе на 21 км в Мурманске
До 10 лет лишения свободы грозит ижевчанину за разбойное нападение
Временно нет движения трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске
До 1 мая в Ижевске отремонтируют сквер у Вечного огня
Отца и сына из Удмуртии осудили за браконьерство
Туман с ухудшением видимости ожидается в Удмуртии
Более 9000 детей в Удмуртии подхватили простуду за прошлую неделю
«Ливневки» начали расчищать в Ижевске
Водителей проверили на алкоголь в Удмуртии
Есть вопрос: попадут ли жители Ижевска на карантин после зарубежных поездок?
Российские артисты завоевали первые места на Международном цирковом фестивале в Ижевске