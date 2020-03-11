Более 670 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки

11 Март 2020 2020-03-11T13:04:19+03:00

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29-летняя ижевчанка обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что с ее счета пытаются снять деньги, и чтобы сохранить средства нужно установить специальную программу. Что девушка и сделала, тем самым предоставив доступ к своим персональным данным. Поле этого мужчина рассказал, что кто-то оформил на имя девушки кредит и сейчас пытается снять их. Девушке нужно было снять деньги и перевести их на «безопасный» счет, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшая перевела мошенникам 314 тысяч рублей, после этого мужчина вновь позвонил и сообщил, что мошенники до сих пор пытаются похитить деньги. Так девушка перевела на «безопасный» счет еще 330 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU