2020-03-11T14:17:06+03:00
Общество

Специалисты устраняют повреждение водопровода на улице Гагарина в Ижевске

Воду отключили в нескольких домах по улице Гагарина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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11 марта утром произошло повреждение водопровода по улице Гагарина, 15. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На место аварии выехали ремонтные бригады. На данный момент специалисты работают на месте повреждения. Воду отключили в домах по улице Гагарина, 15, 19, - сообщает пресс-служба.

Около дома №15 установлена емкость с питьевой водой. Работы планируют завершить к 10:00 12 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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