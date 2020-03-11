Специалисты устраняют повреждение водопровода на улице Гагарина в Ижевске

11 Март 2020 2020-03-11T14:17:06+03:00

Воду отключили в нескольких домах по улице Гагарина

Изменить размер текста: A A

11 марта утром произошло повреждение водопровода по улице Гагарина, 15. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На место аварии выехали ремонтные бригады. На данный момент специалисты работают на месте повреждения. Воду отключили в домах по улице Гагарина, 15, 19, - сообщает пресс-служба.

Около дома №15 установлена емкость с питьевой водой. Работы планируют завершить к 10:00 12 марта.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус и новые песни: ижевчанка вернулась из Италии и попала в больницу на карантин.

- Как реагировать жителям Удмуртии на сообщения о падении рубля? И стоит ли покупать валюту и технику сейчас?

- Мы думали такое может быть только в книгах, но нет! Уроженец Ижевска разыскивает свою возлюбленную, с которой расстался 8 лет назад. Возможно именно вы сможете помочь найти мужчине его любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU