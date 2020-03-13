Жительницу Удмуртии отправили в колонию за незаконное приобретение и хранение наркотиков

13 Март 2020 2020-03-13T16:57:29+03:00

Она купила наркотики в интернете

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудили местную жительницу за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в ноябре 2019 года женщина в соцсетях путем «закладки» купила наркотики, массой 1,16 г, что относится к крупному размеру, и хранила при себе без цели сбыта, - сообщает пресс-служба.

Ранее женщина была судима за совершение аналогичных преступлений. Суд при вынесении приговора принял во внимание смягчающие обстоятельства - явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступление, состояние здоровья, инвалидность.

Так, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 70 млн рублей для животных: в Удмуртии может появиться приют для бездомных собак.

- Короткая рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что мы подготовили традиционный прогноз погоды на выходные.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU