Жительницу Удмуртии отправили в колонию за незаконное приобретение и хранение наркотиков
В Удмуртии осудили местную жительницу за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в ноябре 2019 года женщина в соцсетях путем «закладки» купила наркотики, массой 1,16 г, что относится к крупному размеру, и хранила при себе без цели сбыта, - сообщает пресс-служба.
Ранее женщина была судима за совершение аналогичных преступлений. Суд при вынесении приговора принял во внимание смягчающие обстоятельства - явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступление, состояние здоровья, инвалидность.
Так, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 70 млн рублей для животных: в Удмуртии может появиться приют для бездомных собак.
- Короткая рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что мы подготовили традиционный прогноз погоды на выходные.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»