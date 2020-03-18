Ижевчанка едва не стала «королевой» Филиппа Киркорова

18 Март 2020 2020-03-18T16:32:44+03:00

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23-летняя ижевчанка Мария Фефилова вошла в пятерку победителей конкурса от крупной торговой сети и едва не стала королевой российского певца Филиппа Киркорова.

В феврале Киркоров выложил пост в свой «Инстаграм», в котором объявил о старте конкурса #корольищеткоролеву. Мария увидела его и решила принять участие.

Фото: Архив героя

- Я решила снять видео под названием «Когда ты узнала, что в магазин устроился работать твой бывший». Специально договорилась с руководством одного из магазинов Ижевска, чтобы не шокировать людей и спокойно все отснять, - сказала Мария.

Она была уверена в своей победе и не ошиблась – ее и еще четырех девушек пригласили на съемки в Москву.

- Я была очень счастлива, когда организаторы написали, что я в числе финалисток. Мы сразу списались с девочками. Они показались мне открытыми, и несмотря на то, что они абсолютно разные, мне было комфортно с ними общаться.

Фото: Архив героя

Перед тем, как поехать на место съемки, у участниц взяло интервью «Центральное телевидение» (16+) телеканала НТВ. Мария, правда, жалеет, что по телевизору показали лишь крохотную часть того, о чем они говорили.

- Было очень приятно, когда Филипп Киркоров узнал меня. Сказал: «Среди участниц есть знакомая мне девушка, Мария. Мы часто встречаемся за кулисами на концертах по всей стране, она всегда дарит мне самые оригинальные подарки, - говорит девушка.

Платье для участия в финале Мария выбирала очень долго, потому что она хотела стать именно Королевой Киркорова. Перемерив множество нарядов, остановилась на длинном роскошном платье, украшенном бусинами и пайетками. Взяла его напрокат.

- Платье Филиппу понравилось, он сказал, что оно очень красивое, - рассказывает Мария.

Чтобы победить, девушки участвовали в нескольких конкурсах. Например, нужно было на ощупь угадать товары или определить на слух песни короля российской эстрады. В результате Мария вошла в тройку лидеров, но победу одержала девушка из Дагестана.

- Я не расстроилась, что не выиграла в конкурсе, - уверяет Мария. - Один из главных призов - билеты на концерт Киркорова. Девочка-победительница никогда не была на его выступлениях, а я стараюсь посещать премьерные шоу и концерты в моих любимых городах. Принять участие в конкурсе, где победителей выбирали по всей России - это огромный опыт и радость для меня.

В свою очередь Филипп Киркоров написал у себя на страничке: «Мы встретились с пятью финалистками конкурса #КорольИщетКоролеву и, наконец, познакомились лично. За это время каждая из девушек поразила меня до глубины души!!! Великолепная @svlvmvt доказала всей России и лично мне, что достойна королевского титула. Но в этом конкурсе нет победителей и проигравших. Каждая женщина королева, достойная королевского отношения. И я верю, что каждая найдет своего короля!».

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ИСТОЧНИК KP.RU