2020-03-23T11:21:48+03:00
Общество

Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов

Услуга доступна в десятках зарубежных стран на любом тарифном плане
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Tele2 обнулила трафик мессенджеров для заблокированных за рубежом абонентов. Тем самым компания поддержала клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения. Абоненты Tele2 могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе в WhatsApp, Viber и «ТамТам».

Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом балансе. Клиенты могут пользоваться возможностью до 6 апреля. В начале следующего месяца компания примет решение о продлении бесплатного периода или закрытии услуги. «Безлимитные мессенджеры за границей» действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония. Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Напомним, ранее Tele2 сделала доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. При ее активации абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.

Кроме того, Tele2 на день сделала бесплатной услугу «Безлимитный интернет за границей» для клиентов, пребывающих в странах Европы и СНГ. Компания также организовала справочную SMS-рассылку. В сообщениях были указаны телефоны посольств и консульств тех стран, на территории которых оказались абоненты.

Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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