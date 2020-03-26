В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске отремонтируют 28 дворов
В Ижевске в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтируют 28 дворов. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев на странице во «ВКонтакте».
- На придомовых территориях обновим проезды, тротуары, освещение, сделаем парковки, установим новые детские площадки. Сумма поддержки собственников домов составит 73 млн рублей, - рассказал глава города.
Также в сообщении было отмечено, что жильцы финансируют работы до 25% это обязательное условие участия в программе.
Ремонты дворов начнется летом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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