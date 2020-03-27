2020-03-27T16:57:35+03:00
Общество

Механизм администрирования налога на процентный доход проработают в банке ВТБ

Об этом сообщил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
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Механизм администрирования налога на процентный доход еще будет прорабатываться, сообщил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По словам Андрея Костина, закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональным данными. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», - добавил глава ВТБ.

«Налог будет взиматься только на доходы, полученные начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налога в 2022 году, - подчеркнул Костин. - То есть все доходы, полученные в текущем, 2020 году, не подпадают под эту меру».

Согласно разъяснениям Минфина, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. Такая мера начнет действовать в следующем налоговом периоде - с 1 января 2021 года, то есть не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году.

Например, если в 2021 году при ставке 5% с 1 млн рублей клиент получает 50 тыс. рублей, то налог на этот доход составит 6 500 рублей по ставке 13%, и заплатить его будет необходимо в 2022 году. Чистая доходность при этом останется выше 4% (4,35%).

Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015

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ИСТОЧНИК KP.RU

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