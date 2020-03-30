В связи с эпидемиологической ситуацией в Удмуртии работу усилили коммунальщики

30 Март 2020 2020-03-30T06:23:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Административно-управленческий персонал по 5 апреля переходит в режим работы «выходного дня». При этом, все сотрудники круглосуточно находятся на связи на случай необходимости, - сообщает пресс-служба.

Сообщается также, что в Удмуртии продолжается отопительный сезон.

- Основная задача коммунальных служб – несмотря на ситуацию, обеспечить его безаварийное прохождение, - сообщили в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске

Глава Ижевска сообщил о рейде по рынкам и ярмаркам

ИСТОЧНИК KP.RU