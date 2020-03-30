В связи с эпидемиологической ситуацией в Удмуртии работу усилили коммунальщики
Согласно эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- Административно-управленческий персонал по 5 апреля переходит в режим работы «выходного дня». При этом, все сотрудники круглосуточно находятся на связи на случай необходимости, - сообщает пресс-служба.
Сообщается также, что в Удмуртии продолжается отопительный сезон.
- Основная задача коммунальных служб – несмотря на ситуацию, обеспечить его безаварийное прохождение, - сообщили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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