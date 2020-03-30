Двое мужчин погибли при пожаре в одном из домов Ижевска

30 Март 2020 2020-03-30T10:47:54+03:00

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В Ижевске проводится проверка по факту пожара, в результате которого погибли 64-летний и 54-летний мужчины, еще один 42-летний мужчина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 29 марта в доме по улице Карла Маркса произошло возгорание. При тушении пожара в доме обнаружены тела двух мужчин, еще одного мужчину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу. По предварительной информации пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба.

При этом, установлено, что мужчины не имели постоянного места жительства, постоянно выпивали и нигде не работали.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрошены очевидцы. Устанавливаются все обстоятельств происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU