Полицейские задержали местного жителя по подозрению в содержании наркопритона
В Ижевске полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Его подозревают в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что с января по март 2020 года мужчина предоставлял свою квартиру, где жил с женой, наркозависимым для употребления наркотиков. Оказалось, подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В отношении лиц, находившихся в квартире, составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Дополнительные троллейбусы и трамваи запустят в Ижевске.
- В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны.
- Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»