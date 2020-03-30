2020-03-30T12:35:01+03:00
Происшествия

Полицейские задержали местного жителя по подозрению в содержании наркопритона

Оказалось, мужчина был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Его подозревают в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что с января по март 2020 года мужчина предоставлял свою квартиру, где жил с женой, наркозависимым для употребления наркотиков. Оказалось, подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В отношении лиц, находившихся в квартире, составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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