2020-03-30T15:16:38+03:00
Общество

Кредитный портфель ВТБ в Удмуртской Республике вырос на 20%

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По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Удмуртской Республике увеличился на 3% и составил 53,9 млрд рублей. Общий кредитный портфель вырос на 20%, до 40,5 млрд рублей.

ВТБ в регионе значительно нарастил свои показатели в розничном сегменте. Портфель кредитов физлицам за 2019 год вырос на 20% и составил 22 млрд рублей. Основную долю в нем занимают кредиты наличными – 10,4 млрд рублей (+25%) и ипотека – 9,2 млрд (+22%). Всего населению республики банк выдал 15,8 тысяч кредитов на 10,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств частных лиц увеличился на 20%, до 30,1 млрд рублей.

Положительную динамику продемонстрировал и корпоративный бизнес. В этом сегменте кредитный портфель за год вырос на 25% и составил 18,5 млрд рублей. В среднем и малом бизнесе кредитный портфель вырос на 31%, до 6,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юрлиц на 1 января 2020 года превысил 23,8 млрд рублей. Ресурсный портфель СМБ составил 8,8 млрд рублей, увеличившись на 6%.

В прошедшем году банк продолжил развивать зарплатные проекты. Новыми клиентами ВТБ стали более 24 тысяч сотрудников региональных компаний. Портфель зарплатных карт банка в регионе по сравнению с 2018 годом вырос на 8% - до 64,7 тысяч штук.

Управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова отметила: «В 2019 году жители Удмуртии, а также представители бизнес-сообщества региона активно решали свои задачи с помощью кредитных инструментов банка ВТБ. В корпоративном сегменте мы фиксируем рост спроса на льготное кредитование в рамках различных государственных программ поддержки бизнеса. В рознице высокий потенциал сохраняется у ипотеки, которая ввиду снижения ставок и улучшения условий господдержки стала еще доступнее для клиентов. По нашим оценкам, существенно вырастет число сделок с использованием материнского капитала, учитывая, что теперь им могут воспользоваться семьи уже при рождении первого ребенка».

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015

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ИСТОЧНИК KP.RU

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