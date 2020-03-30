59-летнюю жительницу Удмуртии осудили за драку с полицейским
В Удмуртии осудили 59-летнюю местную жительницу за драку с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что в один из дней женщина вернулась домой пьяная и уснула в бане. Ее гражданский супруг вызвал полицию. Приехавшие полицейские стали выяснять обстоятельства вызова, в это время женщина пришла домой. Она выразилась в адрес полицейских нецензурной бранью и несколько раз ударила, - сообщает пресс-служба.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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