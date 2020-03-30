Проект по поддержке тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации запустили депутаты «Единой России» в Удмуртии

30 Март 2020 2020-03-30T18:12:33+03:00

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В Удмуртии по инициативе депутатов партии «Единая Россия» запустили проект #ПоддЕРжка. Он направлен на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Проект реализуется на внебюджетные средства - отчисления с зарплат, средства предпринимателей. Мы предлагаем объединить усилия бизнесу, некоммерческим организациям, неравнодушным гражданам, но начнем с себя. Я уже внес 10% от зарплаты в фонд, и первый продуктовый набор мы сегодня передадим нуждающимся. Приглашаю всех неравнодушных присоединиться к проекту, - призвал Александр Бречалов.

Акция поможет поддержать пожилых людей, многодетные семьи и одиноких родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Неравнодушные могут присоединиться к проекту. Для этого необходимо оставить заявку по телефону +7(3412) 725-385.

Нуждающиеся могут оставить заявку по телефону горячей линии (3412) 23-28-00. Заявки будут рассматривать сотрудники общественной приемной с привлечением общественников и сотрудников социальных учреждений. Часть наборов будут переданы в муниципальные образования в местные отделения и объединенные волонтерские штабы.

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ИСТОЧНИК KP.RU