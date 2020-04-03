Пять случаев бешенства зарегистрировали в Удмуртии с начала года
В Удмуртии с начала года зарегистрировали уже пять случаев бешенства у животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления россельхознадзора по региону. Отмечается, что последний случай зарегистрировали 27 марта на территории микрорайона Люли.
Также еще 2 случая было подтверждено 5 марта и 20 марта. По данным ведомства, во всех случаях приняты исчерпывающие меры, ограничивающие распространение возбудителя данного заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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