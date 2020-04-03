Связал ремнем и угрожал ножом: ижевчанина задержали за нападение на предпринимателя

3 Апр 2020 2020-04-03T06:49:00+03:00

Он ограбил его на 26 тысяч рублей

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Ижевчанина задержали за разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. Предполагается, что он вместе с другим мужчиной проник в дом предпринимателя и, угрожая, похитил его деньги.

- Они нанесли потерпевшему побои, связали его брючным ремнем и, угрожая ножом, потребовали передачи денег. Затем злоумышленники обыскали дом, похитили золотые украшения, после чего скрылись с места происшествия. Ущерб составил 26 000 рублей. С травмами головы потерпевший обращался в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

После обращения предпринимателя в полицию, подозреваемого задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. За подобное преступление предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU