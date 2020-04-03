За убийство брата в Удмуртии будут судить мучжину
Мужчину из Удмуртии осудят за убийство брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Удмуртии. Происшествие произошло в Сарапуле в новогодние каникулы.
- Установлено, что 1 января 2020 года обвинямый дома вместе с братом и подругой употреблял спиртные напитки. Через некоторое время между обвиняемым и братом произошла ссора в связи с тем, что мужчины не могли решить, кому из них идти в магазин за спиртным, - говорится в сообщении.
В коридоре общежития обвиняемый ударил брата ножом, от полученного ранения тот скончался. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За это преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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