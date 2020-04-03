Троих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
В Удмуртии вынесли приговор троим местным жителям, которых обвиняли в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что на протяжении года с 2018-го по 2019-й двое мужчин и женщина проводили азартные игры с использованием интернета. Организовывали игры в одном из развлекательных заведений в Увинском районе. В результате преступной деятельности злоумышленники получили доход в размере 6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Их преступная деятельность была пресечена следователями СК совместно с полицейскими.
С учетом того, что указанные лица впервые совершили преступление небольшой тяжести, суд назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 15 до 18 тыс. рублей каждому.
В отношении организатора незаконного игорного заведения, а также еще одного участника группы, выполнявшего роль администратора игрового салона, уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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