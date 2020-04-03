2020-04-03T09:54:26+03:00
Происшествия

Троих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр

Они проводили игры на протяжении года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор троим местным жителям, которых обвиняли в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что на протяжении года с 2018-го по 2019-й двое мужчин и женщина проводили азартные игры с использованием интернета. Организовывали игры в одном из развлекательных заведений в Увинском районе. В результате преступной деятельности злоумышленники получили доход в размере 6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Их преступная деятельность была пресечена следователями СК совместно с полицейскими.

С учетом того, что указанные лица впервые совершили преступление небольшой тяжести, суд назначил им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 15 до 18 тыс. рублей каждому.

В отношении организатора незаконного игорного заведения, а также еще одного участника группы, выполнявшего роль администратора игрового салона, уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И все-таки ограничениям по передвижению в Удмуртии быть. Глава республики дал поручение разработать меры.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Удмуртии разработали меры поддержки для бизнеса, который пострадал от коронавируса
Режим самоизоляции в Ижевске: Могут ли высадить пассажира из общественного транспорта, если у него нет спецсправки?
Завод «Ижсталь» продолжает модернизацию литейных мощностей
Обманным путем у жительницы Удмуртии похищено более 120 тысяч рублей
В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства
Троих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
Глава Удмуртии: «Разработаем меры по ограничению передвижения по республике»
За убийство брата в Удмуртии будут судить мужчину
«Генеральная уборка» старует в Удмуртии
Связал ремнем и угрожал ножом: ижевчанина задержали за нападение на предпринимателя
Пять случаев бешенства зарегистрировали в Удмуртии с начала года
Глава Удмуртии вместе с оперативным штабом будет решать, кто сможет выйти на работу в понедельник
Масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей проведут в Удмуртии
Продление нерабочих дней и более 60 нарушений распоряжения главы: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 2 апреля
Индекс самоизоляции в Ижевске на четверку
Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля