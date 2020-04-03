2020-04-03T10:55:42+03:00
Происшествия

Обманным путем у жительницы Удмуртии похищено более 120 тысяч рублей

Звонивший представился сотрудником полиции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию обратилась жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 86-летняя пенсионерка рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Далее мужчина рассказал, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого погиб человек. Мужчина пояснил, что если она хочет помочь дочери, нужно перечислить деньги. Женщина доехала до ближайшего банкомата и перевела 129 тысяч рублей мошенникам, - сообщает пресс-служба.

Вернувшись домой, пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было. На данный момент возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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