Обманным путем у жительницы Удмуртии похищено более 120 тысяч рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T10:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 86-летняя пенсионерка рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Далее мужчина рассказал, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого погиб человек. Мужчина пояснил, что если она хочет помочь дочери, нужно перечислить деньги. Женщина доехала до ближайшего банкомата и перевела 129 тысяч рублей мошенникам, - сообщает пресс-служба.

Вернувшись домой, пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было. На данный момент возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства.

- И все-таки ограничениям по передвижению в Удмуртии быть. Глава республики дал поручение разработать меры.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU