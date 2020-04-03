2020-04-03T11:46:48+03:00
Общество

Завод «Ижсталь» продолжает модернизацию литейных мощностей

Предприятие установило оборудование для повышения качества и стойкости литейной продукции
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») установило оборудование для повышения качества и стойкости литейной продукции. Завод выпускает широкую номенклатуру литейной продукции, в том числе детали для спецтехники горнодобывающих предприятий Группы «Мечел», которая работает в условиях экстремальных температур.

В рамках модернизации литейного производства в эксплуатацию ввели новые формовочные машины для изготовления деталей весом от 2-3 килограммов. В литейном цехе имеется аналогичное оборудование для производства литья от 100 кг до 1,5 тонны. Благодаря вводу новых машин значительно расширилась номенклатура выпускаемого литья, повысилось качество отливок, сократились затраты на их финишную обработку.

Также введена в строй установка холодно-твердеющих смесей для приготовления форм для отливки крупных деталей, что исключает ручную набивку таких форм и повышает точность отливок, позволяет производить их максимально приближенными к готовой детали.

Ранее в цехе были установлены две малотоннажные электродуговые печи и выполнена модернизация энергохозяйства.

- Техперевооружение литейных мощностей позволило освоить технологию производства качественных отливок из легированных марок стали, повысить качество и стойкость отливаемых деталей, – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козённов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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