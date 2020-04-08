2020-04-08T14:48:13+03:00
Общество

Tele2 расширяет географию бесплатной доставки SIM-карт в Удмуртии

Теперь клиенты могут получить свой заказ в 16 населенных пунктах республики
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В условиях пандемии важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест скопления людей, свести к минимуму количество контактов и оставаться дома. Мобильный оператор Tele2 расширил возможности интернет-магазина и увеличил количество населенных пунктов, где клиентам доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт. Тем самым компания обеспечила жителей Удмуртии качественной связью и скоростным мобильным интернетом с доставкой на дом.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать понравившийся номер телефона или перейти в сеть со своим старым номером, подобрать подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении подключения на сайте. Процесс заказа занимает не больше пятнадцати минут, доставка курьерской службой осуществляется от одного до шести дней.

В регионе получить SIM-карту с доставкой на дом могут жители удаленных от столицы региона населенных пунктов, в том числе Сарапула, Воткинска и Перевозного. С полным списком городов, поселков и сел можно ознакомиться на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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