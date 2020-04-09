2020-04-09T11:04:45+03:00
Происшествия

Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали местного жителя за мошенничество в отношении жителя Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в потерпевший увидел объявление о продаже мотоцикла в интернете. Договорился с продавцом о том, что деньги перечислит на указанный счет, а товар получит через транспортную доставку. Мужчина перечислил 32 тысячи рублей, а вскоре после этого ему доставили старый неисправный мотоцикл, - сообщает пресс-служба.

Потерпевший выяснил, что товар был отправлен из Ижевска и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 30-летний неработающий местный житель. Мотоцикл он купил в пункте приема металлолома.

Теперь горе-продавцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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