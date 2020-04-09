2020-04-09T11:26:50+03:00
Происшествия

60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ

ДТП произошло 8 апреля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии на 54 километре автодороги «Ижевск - Ува» произошло ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Мазда» врезался в остановившийся на дороге по причине неисправности КамАЗ под управлением 36-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель иномарки и его и пассажир - 42-летняя женщина, получили травмы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин будет отвечать перед законом за обман жителя Смоленской области. Что между ними произошло.

- Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры.

- Минздрав Удмуртии рассказал, есть ли в республике новые случаи заражения коронавирусом.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством
60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области
Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?
«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом
Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?
Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан
Житель Удмуртии до смерти избил знакомого