60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
В Удмуртии на 54 километре автодороги «Ижевск - Ува» произошло ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 60-летний водитель машины «Мазда» врезался в остановившийся на дороге по причине неисправности КамАЗ под управлением 36-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель иномарки и его и пассажир - 42-летняя женщина, получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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