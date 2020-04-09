60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ

9 Апр 2020 2020-04-09T11:26:50+03:00

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В Удмуртии на 54 километре автодороги «Ижевск - Ува» произошло ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Мазда» врезался в остановившийся на дороге по причине неисправности КамАЗ под управлением 36-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель иномарки и его и пассажир - 42-летняя женщина, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU