Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством

9 Апр 2020 2020-04-09T13:09:14+03:00

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В Удмуртии осудят жителя Кизнерского района за поджог дома знакомого и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 19 декабря около 20:00 пьяный обвиняемый был в доме знакомого. В ходе ссоры мужчина взял стоявшую на полу канистру с бензином, вынес ее в сени и разлили, после чего поджег. Пожар уничтожил дом со всем имуществом, а также придомовые постройки, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. Позже, в февраля 2020 года пьяный обвиняемый с ножом в руках угрожал убийством своей знакомой.

При этом мужчина признал вину с совершенных преступлениях. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU