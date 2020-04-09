2020-04-09T13:09:14+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством

Прокурор утвердил обвинительное заключение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудят жителя Кизнерского района за поджог дома знакомого и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 19 декабря около 20:00 пьяный обвиняемый был в доме знакомого. В ходе ссоры мужчина взял стоявшую на полу канистру с бензином, вынес ее в сени и разлили, после чего поджег. Пожар уничтожил дом со всем имуществом, а также придомовые постройки, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. Позже, в февраля 2020 года пьяный обвиняемый с ножом в руках угрожал убийством своей знакомой.

При этом мужчина признал вину с совершенных преступлениях. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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