Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы
Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- Теперь очередь формируется только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Сокращено количество человек, одновременно сдающих экзамен на получение водительских прав, в составе учебных групп для соблюдения полуторного интервала между кандидатами в водители — для этого откорректированы графики проведения экзаменов. В целях профилактики перед началом экзамена у кандидатов измеряется температура тела бесконтактным термометром, - отмечается в сообщении.
Также все сотрудники, контактирующие с гражданами, носят перчатки и маски, а помещения ГИБДД санитарно обрабатываются и проветриваются.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит граждан отнестись с пониманием к изменению порядка предоставления государственных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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