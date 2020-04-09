9 Апр 2020 2020-04-09T17:09:19+03:00

Это связано с допмерами по предупреждению распространения коронавируса

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Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Теперь очередь формируется только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Сокращено количество человек, одновременно сдающих экзамен на получение водительских прав, в составе учебных групп для соблюдения полуторного интервала между кандидатами в водители — для этого откорректированы графики проведения экзаменов. В целях профилактики перед началом экзамена у кандидатов измеряется температура тела бесконтактным термометром, - отмечается в сообщении.

Также все сотрудники, контактирующие с гражданами, носят перчатки и маски, а помещения ГИБДД санитарно обрабатываются и проветриваются.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит граждан отнестись с пониманием к изменению порядка предоставления государственных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU