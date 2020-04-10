2020-04-10T11:49:29+03:00
Общество

Усиление ветра прогнозируют в Удмуртии

Порывы могут достигать 18 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Оксана МымринаФото: Оксана Мымрина
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В Удмуртии, по прогнозам синоптиков, 10 апреля ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- До 19:00 10 апреля 2020 года местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

При этом 10 апреля воздух прогреется до +14…+16 градусов днем и +2…+4 градуса ночью. Будет облачно, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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