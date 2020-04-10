Били и заставляли есть опарышей: ижевчанин принял участие в реалити-шоу в жанре хоррор-квеста

10 Апр 2020 2020-04-10T12:04:23+03:00

Изменить размер текста: A A

4 апреля в сети вышел новый выпуск реалити-шоу в жанре хоррор-квеста «Шесть на жесть» (18+). Участие в нем принял и ижевчанин Алексей Бегешев. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» он рассказал, как проходили съемки, почему его били и заставляли есть опарышей.

«Не знал, что все будет так жестко»

Участие в различные рода шоу для Алексея обычное дело (сейчас молодой человек живет в Москве). Например, он был участником шоу «Страшная любовь» (16+) на СТС Love* и «Охота» (16+) на НТВ. Однако на этот раз ижевчанин решил знатно пощекотать свои нервишки.

– О шоу «Шесть на жесть» я узнал из сети, просто случайно наткнулся на группу. Решил поучаствовать, прошел кастинг, в рамках которого нужно было записать видео-визитку и рассказать о себе и своих страхах.

Молодой человек все отправил и его пригласили на съемки!

– Я кстати до последнего не знал, что вообще меня ждет. Единственное, что я знал – это то, что нужно будет пройти квест, но что он настолько жесткий будет – я даже не догадывался, – говорит Алексей.

Фото: скриншот видео

«На теле у меня до сих пор синяки»

Всего Алексею в рамках квеста нужно было пройти пять заданий.

– Сначала нужно было в помещении найти код, а в это время в нас стреляли из пейнтбольного оружия. Из защиты у нас были только очки. Потом вышли монстры и начали нас бить! – вспоминает ижевчанин. – И все это делалось натурально, было жутко больно! У меняя до сих пор остались синяки.

Затем Алексею нужно было наполнить высокую колбу шариками, которые лежали в различных емкостях с живностью (тараканы, опарыши и т.д.). На третьем задании нужно было блеснуть знаниями школьной программы: молодого человека положили на стол, а во время вопросов клали на лицо скорпионов, а в трусы запускали крыс.

«Опарыши ужасно неприятно лопаются во рту»

– Самое ужасное задание было последнее, где нужно было есть всякую живность (5 блюд). Я в детстве смотрел Форт Боярд (12+) и все думал, а смогу ли я съест какую-то живность. Что бы вы понимали степень мой брезгливости: в одно время я перестал есть малину с огорода, так как там попадаются червячки и другие насекомые, – смеется Алексей.

Детские страхи теперь кажутся Алексею смешными, ведь на шоу ему пришло есть опарышей, холодную свиную матку с жиром и еще много чего неприятного.

– Самая ужасное это, конечно, матка. А опарыши вообще все расползались. А как они неприятно лопаются во рту! Просто ужас! Меня после съемок действительно стошнило, – делится герой. – Если меня еще раз позовут на это шоу, то я подумаю, но скорее всего, соглашусь. Это невероятные эмоции!

Ижевчанин принял участие в шоу ШЕСТЬ НА ЖЕСТЬ: 2 сезон. Выпуск 4 .Первое реалити-шоу в жанре хоррор-квеста, в котором ты сможешь проверить свою нервную систему на прочность и получить за это хороший кэш ! В чем смысл проекта? Каждый выпуск 5 зрителей + 1 звездный гость будут проходить испытания в ужасающей воображение локации. Что за приз? 666$ это приз для победителя в каждом выпуске Шесть на Жесть

СПРАВКА «КП»

«Шесть на жесть» — первое реалити-шоу в жанре хоррор-квеста, в котором можно проверить свою нервную систему на прочность и получить за это «хороший кэш». Каждый выпуск 5 человек + 1 звездный гость проходят испытания в ужасающей воображение локации. В конце каждого выпуска звездный гость разыгрывает секретный подарок – 666 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-Ижевчанка приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

- Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

ИСТОЧНИК KP.RU