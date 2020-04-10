Пьяный житель Удмуртии чуть не задушил полицейского

10 Апр 2020 2020-04-10T14:23:49+03:00

Сотрудники приехали к мужчине разобраться, почему тот не пускает детей в больницу

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что накануне случившегося сотрудники полиции проверяли сообщение педиатра, которая информировала о том, что пьяный мужчина не дает забрать в больницу детей. Сотрудники выехали на место, мужчина повалил одного из полицейских на пол и попытался задушить. После этого он нецензурно оскорбил второго сотрудника, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела установлены обстоятельства преступления. Мужчина полностью признал свою вину. Дело с обвинительным заключением направлено в суд .

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ИСТОЧНИК KP.RU