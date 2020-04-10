Какая погода ожидает жителей Удмуртии в выходные

10 Апр 2020 2020-04-10T17:33:43+03:00

В ближайшие дни республика окажется под влиянием южных циклонов

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В выходные в Удмуртии ожидается теплая погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Однако в южных районах Удмуртии сохранится ветреная погода, отдельные порывы до 15-18 м/с. Так, в субботу, 11 апреля, днем ожидается +9…+11 градусов, ночью +4…+6 градусов, пасмурно, возможен дождь.

12 апреля, в воскресенье, днем +8…+9 градусов, ночью +2…+4 градусов, дождь.

В понедельник ожидается понижение температурного фона, днем температура воздуха не превысят +3...+8 градусов, в большинстве районов сохранятся дожди, местами с мокрым снегом.

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ИСТОЧНИК KP.RU