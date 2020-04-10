Какая погода ожидает жителей Удмуртии в выходные
В выходные в Удмуртии ожидается теплая погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
Однако в южных районах Удмуртии сохранится ветреная погода, отдельные порывы до 15-18 м/с. Так, в субботу, 11 апреля, днем ожидается +9…+11 градусов, ночью +4…+6 градусов, пасмурно, возможен дождь.
12 апреля, в воскресенье, днем +8…+9 градусов, ночью +2…+4 градусов, дождь.
В понедельник ожидается понижение температурного фона, днем температура воздуха не превысят +3...+8 градусов, в большинстве районов сохранятся дожди, местами с мокрым снегом.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Продолжаем заряжать вас позитивом и рассказываем об еще нескольких ижевчанах, которые не теряют зря время на самоизоляции. Они приняли участие в очень интересно челлендже.
- Помните, мы рассказывали про чиновника, который устроил скандал в аэропорту Ижевска? Он попытался объяснить, что же на самом деле произошло в тот день.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»