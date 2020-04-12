Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

12 Апр 2020 2020-04-12T10:29:34+03:00

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Накануне праздника Светлой Пасхи митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин обратился к жителям Удмуртии. Он рассказал, как будут проходить праздничные службы, и кто сможет их посетить.

- В наступающие праздничные и Пасхальные дни я призываю вас к послушанию. Всякий, кто чувствует недомогание, или имеет сомнение в своем здоровье, должен временно воздержаться от посещения богослужений в храмах и помолиться дома. Кто решит посетить богослужения, будь-то, Вербное Воскресение, Страстная седмица, Пасхальные торжества, должен в обязательном порядке использовать защитные маски и соблюдать дистанцию в храме не менее одного метра, - отметил Викторин.

Также он рассказал о том, какие изменения будут в совершении богослужениях. Так, крестный ход будет совершаться только священнослужителями, певчими и церковнослужителями. В некоторых храмах богослужения будут транслироваться на экран в церковной ограде, освящение верб, куличей, пасох, яиц, будет организованно на прихрамовой территории.

- Все эти меры призваны избежать тесного контакта людей в храмах. Пусть эти меры никого не смущают! Они вводятся ради нашего блага, сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких, - заключил митрополит.

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ИСТОЧНИК KP.RU