Ижевчанина подозревают в хищении грузовиков
В Ижевске полицейские задержали подозреваемого 33-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что под предлогом проведения строительных работ мужчина брал в аренду электроинструменты, которые позже сдавал в ломбард, деньги тратил на личные нужды. Также была установлена причастность к хищению грузовиков. Он также брал машины в аренду, а после сдавал их в пункт приема металла, - сообщает пресс-служба.
Машины, похищенные подозреваемым, обнаружены и переданы потерпевшим. Полицейскими установлена причастность ижевчанина к 12 фактам мошенничества, совершенным в Ижевске. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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