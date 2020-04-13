2020-04-13T15:21:57+03:00
Происшествия

Ижевчанина подозревают в хищении грузовиков

Также была установлена причастность мужчины к другим преступлениям
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали подозреваемого 33-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что под предлогом проведения строительных работ мужчина брал в аренду электроинструменты, которые позже сдавал в ломбард, деньги тратил на личные нужды. Также была установлена причастность к хищению грузовиков. Он также брал машины в аренду, а после сдавал их в пункт приема металла, - сообщает пресс-служба.

Машины, похищенные подозреваемым, обнаружены и переданы потерпевшим. Полицейскими установлена причастность ижевчанина к 12 фактам мошенничества, совершенным в Ижевске. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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