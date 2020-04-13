2020-04-13T16:02:20+03:00
Общество

Фото: ижевчане обнаружили тела мертвых куриц на улице 40 лет Победы

Они лежали там около трех недель
Анастасия Захарова
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Ижевчане обнаружили на улице 40 лет Победы мертвых куриц. По словам очевидцев, трупы птиц лежали там около трех недель.

- Курицы лежат на теплотрассе напротив трамвайной остановки «Улица Татьяны Барамзиной». Муж бегал там три недели назад, и они уже были. Дорога не очень оживленная, - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

Мы отправили официальный запрос в управление ветеринарии. Однако к моменту приезда специалистов трупов уже не было. Скорее всего, куриц утилизировали городские службы.

- Птицы не болеют бешенством. Других опасных заболеваний, которыми болеют птицы, на территории Удмуртии не зарегистрировано, - пояснила нам Оксана Коробейникова, эпизоотолог Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Кстати, неподалеку находятся садоводческие кооперативы. Курицы могли пропасть оттуда. Однако никто из близлежащего района не регистрировал птиц.

Обычно мертвых животных кремируют. Хоронить в земле и выбрасывать в мусор их запрещено. Этим занимаются городские службы и управляющие компании. Если вы обнаружили мертвое животное на придомовой территории, обращайтесь в свою УК. Если на городской - звоните в диспетчерскую по телефону 072 (с мобильного 998-072).

Ранее мы рассказывали, что в Ижевске на улице Авангардной обнаружили голову камерунского козла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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