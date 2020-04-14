домавозможно: как контролировать бизнес удаленно?

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:34+03:00

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По данным всероссийского онлайн-исследования, 43% сотрудников уже перешли на удаленную работу. Как не утратить контроль, работая из дома? Облачное видеонаблюдение даст уверенность в безопасности офиса или точки продаж в отсутствие сотрудников, либо поможет контролировать тех, кто остался на рабочих местах.

Меньше контактов – больше возможностей

«Умное» видеонаблюдение настраивается через Личный кабинет – управлять услугой можно вместе с командой с любых устройств, подключенного к интернету. Так у всех будет необходимая информация, доступ к защищенному видеоархиву и статистике. Это даст возможность быть в едином информационном поле, даже работая вдали друг от друга, и принимать взвешенные управленческие решения.

Только важные сообщения

Современное видеонаблюдение не предполагает необходимости постоянного мониторинга видеопотока. Детекторы видеоаналитики фиксируют события в заданной области – движение в кадре, громкий звук, саботаж или недоступность камеры, задымление или огонь, оставленные предметы. Система сообщает руководителю о происшествиях при помощи push или email-уведомлений.

На передовой

Если часть команды продолжает обслуживать клиентов оффлайн, контролировать процесс можно при помощи записи звука. С модулем контроля активности персонала можно доподлинно узнать, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте. А счетчик клиентопотока позволит удаленно оценить ситуацию, оптимизировать график выхода персонала в связи со снижением посещаемости.

Детекция наличия маски на лице поможет позаботиться о здоровье своих сотрудников и посетителей.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU