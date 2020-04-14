2020-04-14T14:35:08+03:00
Общество

«Они пропали!»: ижевчане заметили, что на улице Пушкинской убрали ворота

«Комсомолка» узнала, что с ними будет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алексей ПьянковФото: Алексей Пьянков
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На днях ижевчане забеспокоились - на улице Пушкинской между домами №198 и №196 пропали ворота. Узнали, куда их дели и вернут ли.

По словам директора АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии» Алексея Пьянкова, ворота демонтированы для реконструкции. Работы по восстановлению ворот ведутся в цехе подрядчика. Столбы, на которых были установлены ворота, полностью демонтированы и будут восстановлены с усилением фундаментной плиты.

При этом контроль за проведением работ ведет Агентство по охране памятников культурного наследия Удмуртии, технический надзор - Нина Евгеньевна Степанюк. Также будет ремонтироваться фасад дома №198 по улице Пушкинской. Уже сейчас произведен демонтаж балконов и монтаж отреставрированных балконных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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