2020-04-14T15:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн: специалисты в прямом эфире ответят на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии

Начало трансляции в 16:00
Дарья ПОРСЕВА
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14 апреля в прямом эфире специалисты расскажут на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии.

В республике, по данным на утром 14 апреля, 8 новых случаев. Из них 6 человек — это пациенты ГКБ №1 Ижевска, которая сейчас закрыта на карантин. Для того, чтоб понять как развивалась и будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы пригласили на прямую линию ряд экспертов.

- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии

- Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог

- Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

Начало трансляции в 16:00.

27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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