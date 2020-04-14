Онлайн: специалисты в прямом эфире ответят на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии
14 апреля в прямом эфире специалисты расскажут на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии.
В республике, по данным на утром 14 апреля, 8 новых случаев. Из них 6 человек — это пациенты ГКБ №1 Ижевска, которая сейчас закрыта на карантин. Для того, чтоб понять как развивалась и будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы пригласили на прямую линию ряд экспертов.
- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии
- Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог
- Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
Начало трансляции в 16:00.
27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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