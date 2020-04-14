2020-04-14T17:12:28+03:00
Происшествия

37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома

Пожар произошел 12 апреля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 12 апреля жители деревни Паслоково Глазовского района сообщили о возгорании жилого дома. В ходе тушения были обнаружены обгоревшие останки мужчины. Следователи выяснили, что он приехал накануне из Глазова к другу. Мужчины вместе выпили, утром хозяин ушел из дома за добавкой в другую деревню. Потерпевший остался, при этом курил в помещении, - сообщает пресс-служба.

Когда хозяин вернулся, обнаружил, что его дом сгорел. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, местные жители, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- По улицам ездит полиция, а на въезде стоят патрули: что изменилось в Малой Пурге и Баграш-Бигре, закрытых в Удмуртии на карантин.

- 15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома
Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили
15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
Онлайн: специалисты в прямом эфире ответят на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии
«Они пропали!»: ижевчане заметили, что на улице Пушкинской убрали ворота
Мошенники обманным путем оформили кредит на ижевчанку, а потом похитили эти деньги
«Денег не хватало даже на проезд на автобусе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Cosmopolitan
В ближайшие два дня в Ижевске отключат некоторые телерадиопрограммы
23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить
Стали известны имена первых ижевчан-финалистов проекта «Песни нашей Победы»
#домавозможно: как контролировать бизнес удаленно?
На строительство соцобъектов Удмуртия направит 4,5 млрд рублей
За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП
Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове
Житель Удмуртии ответит в суде за растление падчерицы
Восемь двоен родились в Удмуртии в марте
8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»