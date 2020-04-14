37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома

14 Апр 2020 2020-04-14T17:12:28+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 12 апреля жители деревни Паслоково Глазовского района сообщили о возгорании жилого дома. В ходе тушения были обнаружены обгоревшие останки мужчины. Следователи выяснили, что он приехал накануне из Глазова к другу. Мужчины вместе выпили, утром хозяин ушел из дома за добавкой в другую деревню. Потерпевший остался, при этом курил в помещении, - сообщает пресс-служба.

Когда хозяин вернулся, обнаружил, что его дом сгорел. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, местные жители, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU