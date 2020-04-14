2020-04-14T17:16:40+03:00
Общество

Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения

Первая лекция об основах цифровой грамотности уже доступна на портале «Я дома» и на YouTube
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запускают для людей старшего поколения серию онлайн-лекций о возможностях мобильного интернета. Уроки доступны на портале «Я дома», а также на YouTube.

Tele2 выпустит несколько образовательных видеороликов, благодаря которым старшее поколение узнает, как эффективно использовать мобильные приложения и сервисы. Специалисты компании расскажут о возможностях социальных сетей и обучат основам цифровой грамотности. Вводная лекция «Первые шаги по мобильному интернету» уже доступна к просмотру. Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет оплатить квитанцию, найти нужный рецепт, заказать лекарство по наиболее выгодной цене, получить консультации специалистов различных областей, не выходя из дома.

С помощью сервиса «ТелеМед» медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент. Также работает бесплатная горячая линия по вопросам профилактики вирусных заболеваний, в том числе коронавируса COVID-19. Доступны круглосуточные консультации врачей по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Для того чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке.

Ранее Tele2 запустила кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Для обучения пожилых людей Tele2 разработала «Путеводитель по мобильному интернету».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома
Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили
15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
Онлайн: специалисты в прямом эфире ответят на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии
«Они пропали!»: ижевчане заметили, что на улице Пушкинской убрали ворота
Мошенники обманным путем оформили кредит на ижевчанку, а потом похитили эти деньги
«Денег не хватало даже на проезд на автобусе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Cosmopolitan
В ближайшие два дня в Ижевске отключат некоторые телерадиопрограммы
23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить
Стали известны имена первых ижевчан-финалистов проекта «Песни нашей Победы»
#домавозможно: как контролировать бизнес удаленно?
На строительство соцобъектов Удмуртия направит 4,5 млрд рублей
За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП
Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове
Житель Удмуртии ответит в суде за растление падчерицы
Восемь двоен родились в Удмуртии в марте
8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»