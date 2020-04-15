Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети
36-летнего жителя Балезинского района Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
Пост обвиняемый опубликовал, разозлившись на решение полицейского оштрафовать его жену. К слову, супруга мужчины проехала на красный сигнал светофора.
- С данным сообщением ознакомились многочисленные пользователи социальной сети, - добавили в ведомстве.
Теперь мужчине грозит либо штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере дохода за период до 3 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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