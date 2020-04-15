Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети

15 Апр 2020 2020-04-15T06:48:54+03:00

Мужчина разозлился на полицейского за то, что тот оштрафовал его супругу

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36-летнего жителя Балезинского района Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Пост обвиняемый опубликовал, разозлившись на решение полицейского оштрафовать его жену. К слову, супруга мужчины проехала на красный сигнал светофора.

- С данным сообщением ознакомились многочисленные пользователи социальной сети, - добавили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит либо штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере дохода за период до 3 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU