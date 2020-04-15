2020-04-15T11:33:00+03:00
Происшествия

Пьяный мотоциклист в Удмуртии врезался в столб

ДТП произошло 14 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Глазове (Удмуртия) 14 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 20-летний водитель мотоцикла, не имеющий прав управления, в состоянии опьянения врезался в столб, - сообщает ведомство.

В результате ДТП молодой человек получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает!

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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