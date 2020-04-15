Жителя Удмуртии подозревают в убийстве соседки

15 Апр 2020 2020-04-15T12:05:33+03:00

Между ними произошел конфликт

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве соседки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 11 апреля 2020 года мужчина выпивал вместе с 39-летней соседкой. В ходе чего между ними произошел конфликт. Пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь. Женщина скончалась на месте, - сообщает пресс-служба.

Подозреваемого задержали, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU