2020-04-15T12:05:33+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии подозревают в убийстве соседки

Между ними произошел конфликт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве соседки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 11 апреля 2020 года мужчина выпивал вместе с 39-летней соседкой. В ходе чего между ними произошел конфликт. Пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь. Женщина скончалась на месте, - сообщает пресс-служба.

Подозреваемого задержали, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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