2020-04-15T13:36:42+03:00
Общество

Вечером 15 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра

Порывы могут достигать 17 м/с
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии 15 апреля вечером ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- С 19:00 15 апреля до 07:00 16 апреля 2020 года на территории Удмуртии ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, 15 апреля, вечером ожидается +10…+14 градусов, ночью небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Журналист "Комсомолки" пообщался со специалистами и узнал, когда в столице Удмуртии ждать пик заболевания коронавирусом и есть ли вероятность, что все утихнет к маю.

- Глава Ижевска сообщил о запрете посещения кладбищ в ближайшие выходные.

- Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бокс помогает: ветераны спорта в Удмуртии получат адресную поддержку
С начала апреля районные суд Удмуртии рассмотрели 119 дел о нарушении режима самоизоляции
«Нельзя заедать стресс»: диетолог из Ижевска рассказала, как не набрать вес на самоизоляции
Вечером 15 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра
На утро 15 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии нет
Жителя Удмуртии подозревают в убийстве соседки
Пьяный мотоциклист в Удмуртии врезался в столб
«Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад
Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Пик заболеваемости коронавирусом в Ижевске: прогнозы и мнения экспертов
Кладбища Ижевска будут закрыты для посещения с 17 апреля
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка познакомился с невестой
Массовые субботники в Ижевске отменены
Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети
Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции