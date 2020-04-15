Вечером 15 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра

15 Апр 2020 2020-04-15T13:36:42+03:00

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В Удмуртии 15 апреля вечером ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- С 19:00 15 апреля до 07:00 16 апреля 2020 года на территории Удмуртии ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, 15 апреля, вечером ожидается +10…+14 градусов, ночью небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU