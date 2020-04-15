2020-04-15T15:08:24+03:00
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Бокс помогает: ветераны спорта в Удмуртии получат адресную поддержку

Акцию запустила региональная федерация бокса
Анастасия Волкова
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О том, как проходит акция, рассказал руководитель дирекции федерации бокса в Приволжском федеральном округе Сергей Стрелков. ФОТО: АрхивО том, как проходит акция, рассказал руководитель дирекции федерации бокса в Приволжском федеральном округе Сергей Стрелков. ФОТО: Архив
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Удмуртская региональная федерация бокса запустила акцию адресной помощи ветеранам спорта. Ранее продукты и средства индивидуальной защиты доставлялись лишь пожилым боксерам. Сейчас же акция переросла в настоящую эстафету добра: помощь оказывается всем особо нуждающимся возрастным спортсменам.

Для того, чтобы волонтер доставил корзину с вещами первой необходимости, достаточно позвонить по номеру +7 (3412) 998-163.

- Сейчас мы проходим серьёзный тест на сознательность и на свою взрослость, - прокомментировал Сергей Стрелков - руководитель дирекции бокса в Приволжском федеральном округе. - От этого зависит наше будущее. Не так важно, откуда взялся вирус, что за всем этим стоит, и чей это заговор. Главное - от этого умирают. И сейчас от нас требуется только одно - изолироваться и дистанцироваться. Согласитесь, это небольшая цена за будущее, чтобы потом снова встречаться, дружить, ходить на работу и просто жить? Давайте беречь друг друга! Федерация бокса Удмуртской Республики готова оказать помощь особо нуждающимся возрастным ветеранам (65+ лет) всех видов спорта города Ижевска. Наши волонтеры готовы выехать и привезти продуктовую корзину, маски и антисептики в рамках благотворительной помощи. Достаточно лишь позвонить по телефону +7 (3412) 998-163.

О том, как работают волонтеры и почему важна данная акция, Сергей Стрелков рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке» (подробнее).

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#бокспомогает Удмуртская региональная федерация бокса помогает ветеранам спорта в период пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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