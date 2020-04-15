2020-04-15T15:56:45+03:00
Происшествия

Деятельность наркопритона пресекли полицейские Ижевска

Возбуждено несколько уголовных дел
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- При личном досмотре у мужчины обнаружили шприц с наркотическим средством. Мужчина пояснил, что изготовил наркотик вместе со знакомым в его квартире. В ходе обыска квартиры 34-летнего знакомого был обнаружен шприц с таким же веществом, а также посуда и вещества для приготовления наркотика. Установлено, что с февраля 2020 года мужчина содержал в квартире притон, - сообщает пресс-служба.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконное хранение наркотиков» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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