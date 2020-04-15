На повышение уровня «медиаграмотности» населения России Еврокомиссия выделит немалую сумму

15 Апр 2020 2020-04-15T16:45:22+03:00

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На повышение уровня «медиаграмотности» жителей России Еврокомиссия выделит до €3,2 млн. Об этом сообщает RT, ознакомившись с документами тендера.

- По мнению авторов документа, тематическая направленность объявленного ЕК тендера имеет особую значимость в разгар пандемии коронавируса и увеличения объёмов недостоверных данных в интернете. Целью конкурса станет обеспечение поддержки инициатив по развитию медийной грамотности, - передает RT.

Планируется, что будущие ученики будут задействованы в организации мероприятий по соответствующей тематике и работе, направленной на повышение гражданской сознательности в интернете, а также в проведении кампаний в соцсетях.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, учреждённые как в России, так и за рубежом.

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ИСТОЧНИК KP.RU