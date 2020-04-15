«Осталось двое маленьких детей»: житель Удмуртии подозревается в убийстве супруги
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что 8 апреля вечером пьяный подозреваемый не менее 6 раз ударил супругу ножом в область грудной клетки на почве ревности к бывшему мужу. О случившемся мужчина сообщил в полицию, женщину отвезли в больницу, где 13 апреля скончалась, - сообщает пресс-служба.
При этом у супругов осталось двое малолетних детей. Мужчина призвал свою вину в совершенном преступлении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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