«Осталось двое маленьких детей»: житель Удмуртии подозревается в убийстве супруги

15 Апр 2020 2020-04-15T17:47:11+03:00

Он сам сообщил о случившемся в полицию

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 8 апреля вечером пьяный подозреваемый не менее 6 раз ударил супругу ножом в область грудной клетки на почве ревности к бывшему мужу. О случившемся мужчина сообщил в полицию, женщину отвезли в больницу, где 13 апреля скончалась, - сообщает пресс-служба.

При этом у супругов осталось двое малолетних детей. Мужчина призвал свою вину в совершенном преступлении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Настоятель храма в Ижевске Георгий Харин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса православным отмечать праздник Светлой Пасхи и как освещать куличи и пасхальные яйца.

- Бездомные животные в Ижевске: кто и как занимается отловом уличных собак? «Комсомолка» выяснила, как проходит вся процедура.

ИСТОЧНИК KP.RU